Taiwan, visita dei senatori Usa: Cina schiera forze navali e aeree

L'esercitazione "in risposta ai segnali sbagliati inviati dalla delegazione americana”

Pechino annuncia un pattugliamento congiunto con forze navali e aeree vicino a Taiwan, mentre è in corso la visita di una delegazione del Senato Usa. Gli Stati Uniti “inviano segnali sbagliati alle forze indipendentiste di Taipei", si legge in una nota. Mentre dal ministero degli Esteri cinese si ribadisce la "ferma opposizione" a ogni scambio ufficiale tra Taiwan e Stati Uniti. Intanto gli Stati Uniti prendono posizione e sottolineano che faranno di tutto perché un'invasione di Taiwan da parte della Cina "non possa mai accadere".