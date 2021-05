Forza Italia si augura che Guido Bertolaso "accetti la richiesta del centrodestra unito" di correre come candidato sindaco a Roma, mentre a Milano, dopo il 'no' di Gabriele Albertini, si punta ad andare "oltre i confini tradizionali" della coalizione. Lo spiega il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine della plenaria del Parlamento Europeo, a Bruxelles, facendo il punto in vista delle prossime elezioni amministrative.