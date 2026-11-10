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Tajani ad Amsterdam per rafforzare il coordinamento tra partner europei

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10 novembre 2026 | 12.26
Redazione Adnkronos
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Rafforzare il coordinamento europeo sulle principali crisi internazionali e consolidare il dialogo tra governi che condividono una visione comune di politica estera: questo il senso del vertice ad Amsterdam tra Ministri degli Esteri di Italia, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Svezia, Croazia, Lettonia e Ungheria, riuniti nel cosiddetto gruppo “like minded”. L’appuntamento, che fa seguito alla riunione organizzata a Roma dal Ministro Tajani lo scorso luglio, ha offerto l’occasione per un confronto sul conflitto Russia-Ucraina, sulla situazione in Medio Oriente, sui rapporti transatlantici e sul sostegno alla Corte Penale Internazionale. L’iniziativa si inserisce nel percorso volto a rafforzare il dialogo e il coordinamento tra partner europei sui principali temi dell’agenda internazionale. Il comunicato della Farnesina

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