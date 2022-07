Tajani: "Berlusconi conosce botanica più di ogni politico"

"La sua passione per il verde è caratterizzante per Forza Italia"

"Berlusconi è un noto appassionato di botanica, la conosce meglio di tutti i politici italiani. La sua passione per il verde è caratterizzante per Forza Italia, tutti ci riconosciamo in questo modello di politica ambientale". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, rispondendo a Mezz'ora in più sul programma annunciato da Silvio Berlusconi. Il leader del partito ha fatto riferimento all'intenzione di piantare un milione di alberi. (immagini raiplay.it)