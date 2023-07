Tajani: “Favorire l'occupazione giovanile, abbattere il cuneo fiscale e aiutare le imprese”

Tajani: “Siamo vicini al mondo sindacale libero e abituati a confrontarci con i rappresentanti dei lavoratori; anche il sindacalismo autonomo ha diritto ad essere rappresentato in tutti i tavoli perché rappresenta una fetta importante del mondo del lavoro” ha detto Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, intervenuto oggi al Congresso Confederale Nazionale “Il Valore del Lavoro” tenutosi a Roma. “Circa il DL Lavoro voteremo la fiducia, è una prima tappa per favorire l'occupazione giovanile e per abbattere il cuneo fiscale. Dobbiamo aumentare i salari di chi è in maggior difficoltà perché c'è un'inflazione galoppante. Non è giusto aumentare i tassi d'interesse e non condivido le scelte di annunciare in anticipo l'aumento dei tassi, come ha fatto la Presidente della Banca Centrale Europea. La nostra inflazione non è provocata da movimenti interni ma dalla guerra e dal costo delle materie prime. Dobbiamo lavorare per aiutare le imprese. Il DL lavoro va nella giusta direzione. Bisogna detassare i benefit e i premi legati alla produttività, aiutare i pensionati e le giovani famiglie”.