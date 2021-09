"Non è possibile fare un gruppo unico" del centrodestra nel Parlamento Europeo. "Su quali basi? Si può dialogare, ma è difficile, è impossibile per il Ppe dialogare con alternative fuer Deutschland e Marine Le Pen". Lo dice il vicepresidente del Ppe Antonio Tajani rispondendo alle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini, che da Milano ha auspicato che le forze di destra e di centrodestra a Bruxelles uniscano le forze per contare di più.