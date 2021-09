Forza Italia "ha tolto le tasse sulla casa: per noi è inaccettabile pensare di aumentare, in maniera surrettizia, mettere un'altra tassa sulla casa. Combatteremo e ci opporremo in maniera fermissima su questo". Lo assicura il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, tornando, a margine del vertice del Ppe a Roma, sulla possibile revisione degli estimi catastali.