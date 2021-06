A Milano in campo in vista delle elezioni amministrative "c'è il sindaco uscente della sinistra: non siamo in ritardo rispetto ai nostri avversari politici, sono i tempi necessari che richiede la situazione. Individuare" il candidato "sindaco di Milano non è la cosa più facile del mondo: stiamo lavorando". Lo dice il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani rispondendo, a Bruxelles, in merito alla scelta di chi sfiderà Beppe Sala per il centrodestra.