Tajani presiede il Comitato Intergovernativo Italia-Cina

13 ottobre 2025 | 15.49
Presso Villa Madama in Roma, si è svolta la XII sessione del Comitato Intergovernativo Italia-Cina presieduto dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani e dal Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare di Cina, Wang Yi. Si è trattato di un importante momento per approfondire i contenuti del Partenariato Strategico Globale avviato nel 2004. Al vertice hanno partecipato diversi rappresentanti delle Amministrazioni dei due Paesi che hanno affrontato tre ambiti principali: economia e finanza; cultura e società civile; scienza, tecnologia e alta formazione. A margine dei lavori del Comitato, i due Ministri hanno fatto il punto sullo stato delle relazioni bilaterali, esprimendo la comune volontà di rafforzare la cooperazione in diversi settori e di intensificare gli scambi commerciali riducendo gradualmente le barriere che limitano l’accesso al libero mercato.

