Tajani su Lavrov: "Fronte anti russo? E' la Russia che ha fatto fronte anti Occidente"

"Noi non siamo il fronte anti russo, è la Russia che ha fatto il fronte anti Occidente. Invadendo l'Ucraina ha violato il diritto internazionale, noi lo difendiamo, difendiamo le regole, difendiamo un Paese democratico. Nessuno ci impone niente, siamo un Paese libero, democratico, in cui c'è un Parlamento che decide cosa fare". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista ad Agorà, commentando le parole sull'Italia del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

"La rapidità con cui l'Italia si è spostata non solo nel campo di coloro che hanno aderito alle sanzioni, ma nel campo dei leader del fronte anti-russo, almeno sotto il precedente governo, è stata in qualche modo sorprendente per noi" ha dichiarato ieri Lavrov.

La posizione dell'Italia sulla guerra in Ucraina è "più o meno paragonabile a quella di altri Paesi che erano nostri amici" e "riflette la linea di confronto aggressivo imposta dall'Europa, piuttosto che gli interessi del popolo italiano" ha affermato nel corso di una conferenza stampa. "Mi piace molto il popolo italiano, le sue tradizioni e il suo atteggiamento nei confronti della vita che sono simili al nostro", ha aggiunto Lavrov, sottolineando che "al popolo italiano non interessano le barriere" o "tagliare tutti i canali".