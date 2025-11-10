Tajani sul superamento del principio di unanimità nel processo decisionale dell’UE

Per fare chiarezza sulla posizione del Governo in merito al tema del superamento del principio di unanimità nel processo decisionale dell’Unione europea, l’On. Della Vedova (+Europa) ha sottoposto un’interrogazione parlamentare al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. L’interrogazione prende spunto dalla dichiarazione del Premier Meloni di contrarietà a tale superamento, di fatto avallando il mantenimento del diritto di veto degli Stati membri. Una dichiarazione che, secondo l’interrogante, avvicina l’Italia agli schieramenti più ostili al processo di integrazione europea. Proprio l’allargamento renderà più insostenibile il principio di unanimità impedendo all’Unione di agire con rapidità e coerenza su temi cruciali, quali politica internazionale e difesa. Il Ministro Tajani ha risposto in Aula della Camera, dichiarando, tra l’altro che: “Il nostro obiettivo è un Europa più concreta che si occupi di più dei grandi temi, quali una forte politica industriale e l’abbassamento dei costi dell’energia, e meno dei dettagli burocratici. Per quanto riguarda il dibattito sui meccanismi decisionali, non sono al momento all’ordine del giorno dell’attività del Governo, ma avremo modo e tempo per ragionarci in maniera approfondita.

L’interrogazione

La risposta del Ministro