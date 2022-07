Tally Technology è pronta a promuovere il coinvolgimento dei fan nella I-Tech Cup tra Roma e Tottenham Hotspur

La piattaforma Tally ospiterà un gioco di pronostici intorno all'evento tra i migliori club europei mettendo in mostra l'avanguardia della tecnologia avanzata per i fan

LOS ANGELES, 29 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Tally Technology (www.PlayTally.com), la principale piattaforma globale di coinvolgimento dei fan, ha lanciato un gioco di pronostico globale per il concorso I-Tech Cup con campioni della UEFA Europa Conference League: l'AS Roma e il gigante della premier League inglese Tottenham Hotspur.

La I-Tech Cup, che si svolgerà il 30 luglio al Sammy Ofer Stadium di Haifa, in Israele, combina lo sport di alta qualità con il meglio della tecnologia all'avanguardia, guidando l'innovazione in questo spazio.

I fan di tutto il mondo possono partecipare al gioco di pronostici di Tally basato sullo scontro tra i due pesi massimi europei. Disponibile in ogni lingua scelta, offre ai giocatori un accattivante gioco di previsione contenente una serie di domande sui potenziali risultati del gioco, con ulteriori domande aggiunte dopo il primo tempo. Sarà creata una classifica dei leader, che consentirà ai tifosi di mettere alla prova la propria conoscenza del calcio contro altri. I tifosi possono divertirsi con il gioco insieme alla partita sul sito web http://www.play.predictionsgame.com.

La piattaforma di coinvolgimento continuo dei fan di Tally ospiterà il gioco in stile pick'em. Utilizzata da ricevitorie, emittenti, campionati e team per promuovere il coinvolgimento e la fidelizzazione dei fan attraverso giochi di pronostico e trivia, la piattaforma è progettata per creare nuovi flussi di ricavi attraverso attività di sponsorizzazione, conversione di giocatori e creazione di dati.

Prima del lancio in Israele, uno dei principali hub di start-up tecnologica al mondo, Tally parteciperà a un'Innovation Expo, organizzata da SportsTech, che presenterà una serie di soluzioni leader a livello globale e promuoverà l'innovazione destinata a plasmare il futuro del settore sportivo.

Brad Vettese, CEO di Tally, ha dichiarato: "Roma e Tottenham sono team con una base di fan enorme, fedele e globale e questo evento ci offre l'opportunità perfetta di mostrare le capacità e l'utilità della nostra piattaforma di coinvolgimento dei fan.

"Questa competizione viene utilizzata per mostrare la tecnologia per fan più avanzata al mondo. È un onore che Tally sia stata selezionata per creare un gioco che testa le conoscenze dei tifosi di calcio, ovunque si trovino, rafforzando la nostra posizione di leader nel coinvolgimento sportivo globale."

Tally Technology è stata fondata nel 2018 come gioco di previsione gratuito per marchi, squadre sportive professionali, campionati e piattaforme di media alla ricerca di una piattaforma di coinvolgimento dei fan chiavi in mano. Nell'ambito del gioco, Tally sta costruendo un database di utenti unici e raccogliendo dati su giochi, scommesse, preferenze del marchio, spese dei consumatori e altri approfondimenti su tali utenti.

Negli ultimi quattro anni, Tally ha registrato oltre 20 milioni di pronostici da utenti unici nell'America del Nord, Centrale e del Sud. È la più grande piattaforma per il coinvolgimento dei fan, tra cui i Los Angeles Rams, Green Bay Packers, Buffalo Bills, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks, St Louis Blues, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, Ceara e Atlético MG.

Informazioni su Tally Technology Group

Tally, co-fondata nel 2018 dal quarterback campione della Super Bowl Russell Wilson, è una società di coinvolgimento dei fan e piattaforma di dati di consumatori che raccoglie e segmenta i dati dei consumatori per il proprio team, federazione, emittente e marchi partner utilizzando piattaforme mobili white-label. I suoi partner utilizzano questi dati per aumentare la sponsorizzazione e i ricavi diretti fornendo beni e servizi personalizzati ai loro fan senza il costo del marketing sui social media.

