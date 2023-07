Tamberi: "Polemica per Golden Gala? Aspetto telefonata di Mei"

"Se ho chiarito con Mei? Sto aspettando una sua chiamata dal giorno del Golden Gala, mi ha fatto i complimenti per la gara ma su questo argomento continua a dirmi che dobbiamo parlare e io gli dico che va bene. E' ovvio che lui ieri si sia esposto in quel modo, ma dire che le mie parole abbiano rovinato la giornata e quello che abbiamo fatto mi sembra un pochino fuori luogo". Il campione olimpico azzurro del salto in alto Gianmarco Tamberi torna sulla polemica con il presidente della Fidal, Stefano Mei, innescata dalle sue parole sul mancato invito della federazione al Golden Gala di Firenze, pronunciate subito dopo la vittoria nella gara di salto in alto in Polonia che di fatto ha blindato la vittoria dell'Italia negli Europei a squadre. "Le mie parole erano una cosa personale che non potevo non dire per rispetto delle persone che mi seguono -ha sottolineato Tamberi dall'aeroporto di Cracovia in partenza per l'Italia-. Penso onestamente che Mei non l'abbia voluto fare per non distrarmi dalla gara, quindi aspetto di poterne parlare e capire per quale motivo sia stata fatta questa scelta. Ripeto, mi è dispiaciuto molto non scendere in pedana io ma, mi è dispiaciuto anche molto vedere una gara di salto in alto, in cui siamo campioni europei e campioni olimpici in carica, non vedere nessun italiano. Potevano esserci benissimo anche Sottile, Falocchi o Fassinotti, abbiamo direi saltatori di livello, non c'ero io per motivi loro che posso capire o non capire, ma vedere almeno un italiano in gara mi sembrava corretto", ha aggiunto l'altista azzurro