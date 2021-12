Tampone per vaccinati, Pregliasco: "Sì per grandi eventi"

Un tampone Covid anche per i vaccinati che vogliono partecipare a grandi eventi "ci sta assolutamente come forma cautelativa". Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, approva l'ipotesi avanzata dal presidente del Consiglio di superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, in caso di rialzo ulteriore della curva dei contagi.

Una decisione che, secondo l'esperto, non sminuisce il valore del vaccino o del super Green pass: "Il Super green pass serve, ma già la variante Delta, e ora la Omicron che è ancora peggio - precisa Pregliasco all'Adnkronos Salute - può creare una situazione pesante, quindi io credo che assolutamente sia importante questo come precauzione ed è fondamentale la prospettiva di una stretta".