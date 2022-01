Tanta pioggia e neve, la svolta in settimana

Avvio di settimana con tante piogge e nevicate fino a quote basse al Centro-Sud. Ma, dopo qualche giorno di tempo molto instabile soprattutto al Centro-sud, tornerà sull'Italia l'anticiclone delle Azzorre, che garantirà una fase di tempo maggiormente stabile per tutti. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it comunica che nella giornata odierna condizioni meteo ancora molto capricciose si registreranno soprattutto sulle regioni del Sud e sul comparto adriatico centrale, dove saranno ancora possibili dei rovesci temporaleschi specie su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, con nevicate sulle zone interne a partire dai 400 metri di quota. Tra pomeriggio e sera non mancheranno delle piogge anche su Campania, Calabria e Sicilia accompagnate da forti raffiche di Tramontana che acuiranno ancor di più la sensazione di freddo.

A causa del vento e del freddo in arrivo la neve tornerà a farsi vedere su queste zone con fiocchi fin verso i 500/700 metri. Lo scenario meteorologico andrà invece migliorando sulle regioni settentrionali. Martedì l'instabilità, sempre più attenuata, sarà ancora protagonista su Sicilia e Calabria e sugli Appennini centrali, mentre al Nord il tempo risulterà stabile e soleggiato, anche se molto freddo specie al mattino e in serata. Successivamente l'alta pressione delle Azzorre tornerà ad espandersi su tutta l'Italia, aprendo così una fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato da Nord a Sud; da segnalare tuttavia che le temperature notturne si manterranno su valori piuttosto rigidi con gelate notturne estese.

Oggi lunedì 10 gennaio - Al nord: ultime precipitazioni in Emilia Romagna, sole prevalente altrove. Al centro: instabile sulle regioni adriatiche con neve fino in collina. Al sud: rovesci diffusi, nevosi dai 500 metri.

Martedì 11 gennaio - Al nord: sole prevalente. Al centro: isolate nevicate sugli Appennini (versante adriatico). Al sud: un po’ instabile su Sicilia e Calabria.

Mercoledì 12 gennaio - Al nord: bel tempo. Al centro: peggiora velocemente su Adriatiche e poi Sardegna orientale con neve in collina. Al sud: qualche piovasco in arrivo in Sicilia, sole altrove.

Da giovedì tempo stabile ovunque.