Taranto, spari in centro: feriti due poliziotti

Due agenti di polizia sono rimasti feriti questa mattina a Taranto, intorno alle ore 11.45, nel centrale viale Magna Grecia, durante un'attività di controllo in cui sono stati raggiunti da colpi di pistola. Uno dei due, rimasto a terra, è stato soccorso e portato in ospedale. A quanto si apprende le loro condizioni non sono gravi. Una persona è stata arrestata. Secondo le prime informazioni, gli spari sarebbero avvenuti dopo il fermo di un uomo che ha estratto l'arma e ha sparato.