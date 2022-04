Taranto, uccidono cucciolo cane a sassate e lo bruciano: indagati 3 minorenni

Tre minorenni sono indagati perché sospettati di aver ucciso a sassate un cucciolo di cane meticcio e avergli poi dato fuoco. I fatti, che risalgono al mese di marzo scorso, sono accaduti in una zona periferica di Statte, comune a pochi chilometri da Taranto. Questa mattina i carabinieri del Comando Stazione di Statte, in provincia di Taranto, supportati da personale della Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale per i Minorenni del capoluogo jonico, hanno eseguito tre perquisizioni domiciliari, delegate dalla Procura per i Minorenni, nei confronti di altrettanti minori di età, indagati per il presunto reato di 'uccisione di animali in concorso'.

I tre minorenni, ritenuti responsabili del gesto, avrebbero anche filmato la scena, condividendo probabilmente l’orrore sui propri cellulari con altri coetanei. A seguito delle perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato i telefoni cellulari in uso ai tre minori. Le indagini, coordinate dalla Procura per i Minorenni, proseguono per fare piena luce sul grave episodio.