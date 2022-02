Tatarella, Meloni: "Nella democrazia e in Europa era a casa propria"

"Credo che non esista, fra quanti hanno vissuto il mondo della destra italiana fra secondo e terzo millennio, uno che non sia mai stato spiazzato da Pinuccio Tatarella. Anche se certa approssimativa pubblicistica ha voluto etichettarlo come un 'Forlani di destra', la verità è che il 'ministro dell’Armonia', certamente abilissimo nel mediare e nel guidare partiti e gruppi parlamentari nelle acque perennemente agitate della politica, fu anche e soprattutto un uomo di intuizioni e di coraggio". Lo scrive Giorgia Meloni nella prefazione, che l'Adnkronos ha potuto leggere, al libro inedito dell'ex vice premier del primo governo Berlusconi ed esponente storico della destra missina e poi An Giuseppe Tatarella scomparso l'8 febbraio 1999, “La destra verso il futuro. Itinerario di una svolta”, edito da Giubilei Regnani e curato dalla Fondazione Tatarella.

"Nel maggio 1994 -ricorda la leader Fdi- in occasione di un Consiglio dei ministri a Bruxelles, il suo omologo belga Elio Di Rupo, socialista e omosessuale, che si era già distinto per dichiarazioni molto sgradevoli, provò a metterlo in difficoltà con una sorta di elencazione di valori che a suo parere Tatarella non avrebbe potuto accettare, perché 'antifascisti'. Pinuccio replicò soavemente di sottoscrivere tutti quei valori e di volerne aggiungere altri, come la garanzia per le fasce sociali più deboli e il diritto alla partecipazione dei cittadini. Opportunismo? Compiacenza? Decisamente no. Tatarella era a casa propria nella democrazia e in Europa".

"Con la sua risposta a Di Rupo, e con le riflessioni che sono contenute anche in questo inedito, spiegava con linearità e chiarezza che la destra italiana non aveva più voglia di perdere tempo a leggersi secondo lo sguardo e le lenti deformanti della sinistra. Certo, era aiutato dal suo carattere guascone, dalla consapevolezza orgogliosa delle proprie radici e dalla prontezza istintiva del suo intelletto. Con lui la nostra identità ritrovava forza prospettica, ci accompagnava nel futuro e nelle sue sfide. Per le sue origini, per l’odiosa discriminazione a cui è stata sottoposta in età repubblicana, per una sua malintesa difesa della tradizione e dell’onore, la destra italiana era concretamente caduta nel rischio della trappola della nostalgia e della rivolta contro il mondo moderno".

"In realtà, non avevamo alcun bisogno di un bagno lustrale o di uno 'sdoganamento': personalità come Tatarella venivano dritte dritte dall’antica fonte del patriottismo italiano. Risorgimentali senza retorica, europeisti confederali, atlantici senza servilismo, occidentali senza incertezze. Un’eredità difficile da rivendicare nel lungo periodo in cui il Tricolore non andava esibito se non ai Mondiali di calcio, la parola Patria era considerata inopportuna se non oscena e l’arco costituzionale era unito soprattutto dal disprezzo per lo Stato".

"Quando corruzione e fango fecero crollare la Prima Repubblica ('si è rotta la damigiana', commentò Tatarella vedendo la fine della Democrazia Cristiana) lui fu il primo a comprendere le nuove opportunità, anche emotive e simboliche, che il tempo del maggioritario offriva al nostro campo, con la conseguente 'costituzionalizzazione delle estreme'. Ma non si trattò di una folgorazione sulla via di Damasco o del repentino cambio di passo di un uomo dall’intuito straordinario. Fu la lineare conclusione -sottolinea Meloni- di un processo e di una riflessione iniziati da diverso tempo".