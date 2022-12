Tate arrestato in Romania: "Incastrato dal video con la replica a Greta Thunberg"

Dopo il primo round combattuto via Twitter contro Greta Thunberg, dal quale è uscito decisamente ko, nuovi guai per l'ex campione di kickboxing Andrew Tate. L'uomo, infatti, è stato arrestato in Romania per sospetto traffico di esseri umani, stupro e formazione di un gruppo criminale organizzato. A riportarlo è Sky News, che cita fonti investigative rumene. Secondo i quotidiani locali, inoltre, ad incastrare lo sportivo permettendo agli agenti di localizzarlo sarebbe stato un dettaglio presente nel video in replica al tweet della 19enne ecologista: in primo piano sul tavolo davanti all'ex campione impegnato a rispondere a Thunberg, due cartoni della pizza da asporto con il nome della pizzeria - Jerry's Pizza - in bella mostra. Tanto sarebbe bastato agli inquirenti, spiegano i media locali, per trovare Tate e procedere con l'arresto dopo una semplice telefonata alla pizzeria e la richiesta dell'indirizzo al quale era stata effettuata la consegna. A finire in manette, anche il fratello di Tate, Tristan. E su Twitter arriva anche l'ironico commento di Greta Thunberg all'arresto: "Ecco cosa succede quando non ricicli le scatole della pizza". Ed è ko anche nel secondo round.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022