Tav, attacchi a cantiere in Valsusa: 13 misure cautelari-Video

Resistenza aggravata a pubblico ufficiale e violenza privata aggravata, commessi nell’ambito della mobilitazione contro la Tav Val di Susa. Sono le accuse a cui dovranno rispondere 13 persone raggiunte questa mattina da altrettante misure cautelari eseguite dalla polizia di Torino al termine di un’articolata indagine coordinata dalla procura del capoluogo piemontese. Le misure cautelari, di cui 2 in carcere, 2 agli arresti domiciliari, e 9 tra obblighi di firma e divieti di dimora a Chiomonte e Giaglione, sono state emesse nei confronti di leader e militanti di Askatasuna.

In particolare, in merito ai ripetuti attacchi ai danni dei cantieri Tav di Chiomonte e San Didero, il materiale video-fotografico ed i sequestri effettuati sui luoghi hanno consentito agli investigatori di raccogliere elementi per dimostrare l’utilizzo di artifici pirotecnici, materiale infiammabile, pietre e bulloni, fionde, frombole, tubi da lancio per razzi e altri strumenti da lancio artigianali.