Taverna vs Salvini: "Giravolta su Speranza, inganno fa ribrezzo"

Paola Taverna contro Matteo Salvini su Facebook. "La Lega - scrive la pentastellata - oggi ha votato in Parlamento contro la mozione di sfiducia nei confronti di Roberto Speranza. Dopo la figuraccia sul coprifuoco, l'ennesima giravolta di chi, alla becera propaganda sui social, non fa mai corrispondere i fatti in Parlamento. Questo tentativo imbarazzante di ingannare gli italiani fa veramente ribrezzo", spiega la vicepresidente del Senato in quota M5S che nel suo post ricorda poi tutta una serie di attacchi di Salvini contro il responsabile della Salute.

"Erano passate solo poche ore dall'insediamento dell'esecutivo Draghi, in cui la sua forza politica è rappresentata, quando Salvini - scrive Taverna - pronunciò come prime parole di commento al nuovo governo delle critiche al ministro Speranza. Da allora abbiamo assistito a un crescendo di polemiche contro il ministro della Salute". Taverna elenca quindi "alcuni esempi: 'Ha sequestrato gli italiani', 'Vede solo rosso', 'Ha taciuto sui rischi del Covid', 'Ha chiuso in casa milioni di italiani', 'Via Cotticelli, via Zuccatelli, ora via Gaudio. Attendiamo se ne vada Speranza', 'Spero che sia ministro ancora per poco, di danni ne ha fatti abbastanza'", le dichiarazioni di Salvini elencate dalla pentastellata.