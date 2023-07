Taxi, Cacchione (Usb): "Rimodulare i turni ma governo intervenga attuando decreti del 2019"

"Ben venga" la seconda guida, cioè la possibilità di estendere l'attività a un parente o a un collaboratore per un turno extra (per un orario minimo di 4 ore fino a 7-8 ore a Roma) ma quello che "sicuramente serve è una rimodulazione dei turni per permettere una maggior flessibilità durante la giornata di lavoro e intercettare i picchi della domanda. In alcuni momenti della giornata ci sono tanti taxi in servizio quando ne servirebbero di meno mentre in altre fasce orarie, a causa dei turni, mancano i taxi per rispondere alla domanda. La domenica mattina per esempio alle 6 il numero dei taxi è lo stesso di un giorno normale della settimana. Non ha senso". Ad affermarlo è il coordinatore dell'Usb Taxi, Riccardo Cacchione, sui problemi della categoria e sulla mancanza dei taxi nelle grandi città, in particolare a Roma, per far fronte al boom del turismo dopo la pandemia.

Per Cacchione, quindi, la priorità deve essere la rimodulazione dell'offerta in base ai picchi di richiesta per evitare l'affollamento dei taxi ai parcheggi negli orari di minore afflusso. "Succede che il tassista finisca il turno e debba tornare a casa quando ci sarebbe l'esigenza di un maggior numero di taxi. Non siamo contrari ad una modifica della regolamentazione ma la materia va toccata con attenzione. Ben vengano nuove modalità di lavoro, la secondo guida ma un'eventuale revisione della regolamentazione non si deve trasformare in un cavallo di Troia in cui si infilano le multinazionali come Uber che, come è emerso dalla stampa, crea elusione ed evasione fiscale", osserva il coordinatore dell'Usb Taxi.

Per quanto riguarda la possibilità di aumentare il numero di licenze, che a Roma si aggirano intorno a 7.700, Cacchione sottolinea la necessità di una grande cautela sul tema. "Aumentando il numero dei taxi il rischio è che, in un momento di calo della domanda, si riducano le entrate dei tassisti mettendoli a rischio sopravvivenza". La strada maestra, quindi, per il coordinatore dell'Usb Taxi, sarebbe una "rimodulazione dei turni" e anche un supporto a determinate condizioni. "Se un bar in occasione di un congresso che si svolge nelle sue vicinanze ha una maggior esigenza di lavoro quel bar non è che assume 100 dipendenti, fa fare straordinari ai suoi dipendenti. E' cosi che andrebbe affrontato il problema". A Firenze, ad esempio, la regolamentazione è più flessibile per quanto riguarda il secondo guidatore: "C'è un turno ordinario di 12 ore e già in quel turno il tassista può essere affiancato da un parente o con un collaboratore. Poi c'è un turno aggiuntivo di 12 ore. Complessivamente possono lavorare, se hanno i requisiti, tre famigliari in 24 ore".

Inoltre, sottolinea Cacchione, c'è la necessità di "attuare i tre decreti del 2019: foglio di servizio, Ren e disciplina per le applicazioni tecnologiche. Bisogna prima governare le situazioni e poi raggiornare sulle esigenze e i numeri ma per far questo serve un quadro generale e quindi il Registro. E' singolare che nel 2019 chi era all'origine dei decreti ora che è tornato al ministero non si impegni per il completamento degli stessi decreti. Pertanto chiediamo un incontro al governo per definire il percorso che porti alla conclusione dell'iter dei tre decreti. Non vorrei che il problema sia il decreto sulle piattaforme che riguarda le multinazionali...Non doveva essere il Governo a difesa del made in Italy? del prima gli italiani?".