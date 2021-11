Taxi, Genovese (Ugl): "Pronti a dare battaglia, Governo stralci norma in ddl concorrenza"

"Siamo pronti a dare battaglia" e in assenza di una risposta da parte del Governo "siamo pronti ad avviare delle iniziative: rischia di essere un natale non facile". Ad affermarlo all'Adnkronos è il responsabile nazionale di Ugl Taxi, Alessandro Genovese in merito alle misure contenute nel ddl concorrenza approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

"Al governo - sottolinea Genovese - chiediamo lo stralcio dell'articolo 7 del ddl concorrenza. Le norme che riguardano gli ambulanti e i balneari sono state stralciate mentre quelle che riguardano il nostro settore non lo state. Il nostro è un servizio pubblico a tariffa amministrata, come quello degli autobus, che non può essere messo in concorrenza".

"Le linee guida sono un po' generiche ma il nodo è sempre quello ed è il conflitto tra taxi - che è un servizio pubblico essenziale da piazza e soggetto a una tariffa amministrata e quindi giustamente non inserito nella direttiva Bolkestein - e gli Ncc che sono un servizio da rimessa e che fa un uso distorto delle App nate con le nuove tecnologie", spiega Genovese. Inoltre, aggiunge, "deve essere rispettato il principio di territorialità e ognuno deve operare nel proprio territorio, dove ha ricevuto l'autorizzazione e la licenza. Su questo nodo saremo pronti a dare battaglia contro i poteri forti e le multinazionali che spingono forte".