TCL presenta i nuovi TV della linea QLED 4K C64

TCL ha presentato per il mercato italiano i nuovi modelli della serie QLED 4K C64 con Game Master, FreeSync, HDR10+ e Dolby Vision). La Serie C64 è disponibile nei formati 43 pollici, 50'', 55'', 65'', 75'' e 85''. "Guidati dal nostro motto, Inspire Greatness, siamo entusiasti di presentare i nostri primi TV QLED del 2023 in Europa", ha dichiarato Frédéric Langin, Chief Commercial Officer di TCL Europe, "Siamo certi che i nostri nuovi TV risponderanno alle aspettative dei consumatori, offrendo una tecnologia premium e soluzioni interconnesse di intrattenimento a prezzi accessibili". TCL ha dotato questi display di tecnologia Quantum Dot, con luminosità che raggiunge fino a 450 nit.

La Serie C64 offre un’esperienza di gioco ottimizzata grazie all'ultima tecnologia Game Accelerator di TCL per convertire la frequenza del pannello da 60Hz a 120Hz e permettere di giocare con i titoli di ultima generazione. La nuova serie C64 è dotata di Google TV che permette agli utenti di avere a portata di mano numerosi contenuti, disponibili mediante i servizi di streaming. È anche possibile inserire nuovi contenuti alla Watchlist direttamente dallo smartphone, in modo che le raccomandazioni siano sempre aggiornate. Inoltre, è presente il controllo vocale Hands-Free con Google Assistant integrato. I prezzi partono da 499 euro per il modello da 43 pollici fino a 1199 euro per quello da 75.