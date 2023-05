Teams, arrivano gli sfondi animati per le riunioni online

Microsoft sta per aggiungere una nuova funzione a Teams, il suo software per le riunioni online, la prima aggiunta significativa dopo gli sfondi statici lanciati nel 2020, quando Teams è diventato un fedele compagno di meeting grazie dalla pandemia. Gli sfondi animati che potranno essere aggiunti per coprire l'ambiente in cui ci si trova arriveranno come aggiornamento per tutti a giugno, ma Microsoft ha mostrato alcune immagini di questi ambienti, che riprendono l'estetica di Windows e la adattano a luoghi a metà strada tra l'onirico e il futuristico. La prima preview della nuova categoria, che si aggiunge alle sei già presenti su Teams e che spaziano da quelle più classiche a quelle pensate per utenti autistici o per incentivare la salute mentale, sarà distribuita nelle prossime settimane a un numero ridotto di utenti, per poi essere estesa a tutti appunto a partire da giugno. Nelle immagini è possibile osservare un'anteprima degli ambienti animati inclusi nell'aggiornamento.