Tecnico di radiologia in Spagna: sempre più giovani scelgono di andare all’estero per una professione medica altamente qualificante

Madrid, 7 gennaio 2022 - I tecnologi radiologici aiutano gli operatori sanitari a diagnosticare e trattare i problemi medici mediante l'imaging dell'interno del corpo umano. Tra le tecnologie a loro disposizione ci sono i raggi X, la risonanza magnetica e la tomografia computerizzata, sebbene i tecnici di solito siano specializzati in un solo metodo. Alcune qualità personali possono rendere più facile la scelta del ramo di professionalizzazione.

Nel mondo, questa è una professione medica sempre più scelta dai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, tuttavia in Italia l’ostacolo più grande restano i test d’ingresso per accedere al corso di laurea, ed è per questo che la laurea in tecniche di radiologia medica in Spagna è una strada sempre più praticata anche dagli italiani sia per evitare i test di ingresso che per il totale riconoscimento in Italia grazie alla direttiva europea 36/2005.

Qualità dialettiche ed empatiche dei tecnici di radiologia

L'imaging radiologico non è né doloroso né richiede tempo. Tuttavia, i pazienti che si sottopongono al test possono soffrire di dolore fisico dovuto a condizioni mediche debilitanti, disagio emotivo a causa del loro futuro incerto e angoscia mentale nel dover prendere decisioni basate sui risultati del test. I tecnici di radiologia devono avere le competenze necessarie per affrontare pazienti altamente stressati. Ciò include l'ascolto attivo in modo che possano diventare consapevoli delle preoccupazioni del paziente e la capacità verbale di spiegare attentamente le procedure e i risultati.

Le competenze dialettiche dei tecnici di radiologia sono utili anche per confrontarsi con i professionisti medici dai quali ricevono richieste e inoltrano i risultati diagnostici.

Qualità fisiche

I tecnici lavorano principalmente in piedi tutto il giorno davanti ai pannelli di controllo o trasportando apparecchiature portatili al capezzale dei pazienti. Hanno bisogno della forza fisica per spostare i pazienti disabili davanti alle aperture di imaging, ma devono farlo con attenzione e delicatezza per non causare più disagio. L'abilità manuale è necessaria per manipolare i controlli e regolare le opzioni hardware di imaging.

Abilità tecniche

Per ottenere i migliori risultati, i tecnici devono seguire procedure precise e regolare le apparecchiature per soddisfare le specifiche esatte. La precisione nei dettagli garantisce risultati di alta qualità. I tecnici hanno anche bisogno di conoscenze mediche specifiche e abilità tecniche relative alle apparecchiature, che possono essere ottenute solo attraverso la formazione post-secondaria. La loro istruzione più comune deriva da un diploma di laurea triennale, disponibile in tutte le Università Europee con tirocini formativi in alcuni ospedali e centri privati.

I tecnologi di radiologia aiutano a fornire un'assistenza sanitaria innovativa

Un tecnico di radiologia è una parte vitale di qualsiasi team medico, poiché fornisce un lavoro di imaging non invasivo che aiuta i professionisti medici a diagnosticare malattie e lesioni. Ancora più importante, la persona in questo ruolo aiuta anche a valutare le immagini, le discute con i medici e istruisce i pazienti sul processo di imaging mettendoli a proprio agio. Infine, poiché la tecnologia di imaging continua ad evolversi a un ritmo rapido, i tecnologi di radiologia sono i punti focali del cambiamento.

Nuove procedure e metodi, come l’imaging iperspettrale, che forniscono immagini quasi in tempo reale con colori migliorati dei biomarcatori nei tessuti, che possono aiutare i medici a distinguere meglio tra tumori maligni e benigni, rendono i buoni tecnici di radiologia i principali attori nel fornire il miglior cura del paziente di qualità.

Entrano anche a far parte di importanti innovazioni, tra cui la tecnologia Polarized Nuclear Imaging (PNI). PNI combina l'imaging a risonanza magnetica e l'imaging a raggi gamma e ha il potenziale per fornire scansioni MRI molto dettagliate, così come la scansione PET (Positron Emission Tomography), che utilizza un computer e una fotocamera speciale per visualizzare le funzioni di organi e tessuti di una persona, può rilevare insorgenza precoce di malattie, come la demenza e il cancro, che altre immagini potrebbero non rilevare.

Una carriera come tecnico di radiologia è gratificante

Diventare un tecnologo di radiologia è una professione che offre alle persone l'opportunità di lavorare con tecnologie all'avanguardia, aiutare i pazienti e contribuire a migliorare il panorama sanitario mentre realizzano un reddito sostenibile con la possibilità di crescere. Sia che ci si specializzi in mammografia, scansione TC o un altro tipo di imaging, i tecnici di radiologia possono aspettarsi una carriera lunga, sana e gratificante.