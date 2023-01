Tecnologia HY-KERS: scopriamo questa caratteristica di alcuni modelli Ferrari

San Prisco (CE) - 19/01/2023. Non si afferma davvero nulla di nuovo nel dire che le auto del brand Ferrari siano degli autentici gioielli: queste lussuose vetture, infatti, sono un’icona in tutto il mondo, oltre che un grande vanto per il Made in Italy.

Le Ferrari sono uno status symbol, delle auto dai motori estremamente potenti che donano un’esperienza di guida unica nel suo genere, esperienza che, è utile ricordarlo, oggi non è più una prerogativa esclusiva dei pochi fortunati che possono permettersi un’auto del genere: affidandosi ad aziende specializzate come We Can Race, infatti, è possibile mettersi alla guida di una Ferrari sui più importanti circuiti italiani, opportunamente coadiuvati da un istruttore per vivere quest’emozione con la dovuta sicurezza.

Le Ferrari, tuttavia, non fanno rima esclusivamente con potenza ed audacia stilistica, ma anche con tecnologia, basti pensare che esse sono frutto di cospicui studi ed investimenti in ricerca e sviluppo; non c’è da stupirsi, dunque, se ogni modello del “cavallino” presenta da questo punto di vista delle peculiarità che vanno ben oltre la media delle auto sportive.

Cos’è la tecnologia HY-KERS del modello LaFerrari

Una delle tecnologie più interessanti delle auto Ferrari, la quale ha catalizzato l’attenzione degli appassionati di auto di tutto il mondo, è senz’altro la cosiddetta HY-KERS, vera e propria “chicca” che trova le sue origini nel mondo della Formula 1 e che la casa produttrice ha saputo applicare anche ad alcune delle sue proposte dedicate alla guida stradale.

La tecnologia HY-KERS è individuabile nel modello denominato LaFerrari, il quale è stato prodotto complessivamente in appena 499 esemplari e che ha riscosso un grande successo anche grazie al suo accattivante design.

Questa tecnologia, sviluppata da un altro marchio italiano di fama indiscussa quale Magneti Marelli, consente sostanzialmente al veicolo di recuperare energia cinetica in fase di frenata, energia che viene poi riutilizzata per ottimizzare le già eccelse performance del motore sia in termini di velocità massima che di accelerazione.

Know-how sportivo applicato ad auto dedicate alla guida su strada

Il ricorso alla tecnologia HY-KERS riesce ad esaltare, all’insegna dell’efficienza, il sistema a doppia propulsione di cui è dotato il modello LaFerrari: quest’auto, infatti, affianca alla propulsione tradizionale garantita da un motore 12 cilindri da 800 cavalli una propulsione elettrica da 120 Kw, grazie alla quale la potenza complessiva raggiunge i 963 cavalli.

La tecnologia HY-KERS è uno straordinario esempio di applicazione del know-how sportivo al mondo delle vetture lussuose progettate per la guida su strada, un tipo di know-how per cui Ferrari è sempre stata eccellente.

Nella celebre LaFerrari, peraltro, la chiara ispirazione al mondo della Formula 1 emerge anche in altre caratteristiche: la postazione di guida, ad esempio, prevede che il sedile rimanga fisso, come è appunto nelle auto da corsa, mentre a poter essere regolati sono la pedaliera ed il piantone.

Lo stesso vale per il telaio, che come per le auto di Formula 1 viene prodotto interamente nella sede di Ferrari, a Maranello.

