Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica apre le selezioni per esperti in vari settori tecnologici e analitici.

Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica è alla ricerca di talenti qualificati per rendere più forti le capacità di difesa e sicurezza nazionale del nostro paese. Le figure professionali oggetto della specifica ricerca dell'intelligence italiana dovranno dimostrare di avere competenze in settori tecnologici avanzati e nell'analisi strategica.

Intelligenza artificiale e cybersecurity naturalmente gli ambiti più ricercati nelle figure chiave e ruoli di machine learning engineer e data scientist, esperti in penetration testing e malware analysis. Inoltre vi sono opportunità per specialisti in fotointerpretazione satellitare e scienze comportamentali, ambiti ritenuti cruciali per le operazioni di intelligence e profiling.

La selezione prevede un accurato screening curricurale e test di competenze specifiche, oltre alla valutazione dell'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati. Importante è naturalmente anche la dimostrazione di un forte attaccamento alle istituzioni dello stato e integrità morale, considerate giustamente qualità indispensabili per operare efficacemente in questo campo.

I giovani talenti e i professionisti esperti possono presentare la loro candidatura entro il 31 maggio 2024 attraverso la procedura online nella sezione “Lavora con noi” del sito del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica.

Anche le candidature spontanee sono benvenute, particolarmente per ruoli di analisti geopolitici, esperti economici e sviluppatori software, fondamentali per l'adattamento dell'intelligence ai cambiamenti globali e alle nuove sfide in ambito di sicurezza.

Per candidarsi, ricordiamo entro il 31 maggio 2024, è possibile presentare il proprio curriculum vitae sul sito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica