A Roma e Milano un dolce giapponese dedicato a Sonic

Lo scorso 23 giugno Sonic ha compiuto ufficialmente 32 anni e la pasticceria giapponese Hiromi Cake ha ideato una monoporzione in edizione limitata che celebra la speciale ricorrenza e l’uscita di Sonic Origins Plus, in vendita fino al 31 agosto presso i punti vendita di Roma (Via Fabio Massimo, 31 e Via Reggio Emilia 22/24, secondo negozio che aprirà il 5 luglio) e Milano (Viale Coni Zugna, 52). I fan che acquistano la monoporzione di Sonic potranno ricevere delle card da collezione con un artwork esclusivo che riporta alcuni bozzetti originali disegnati da Takashi Iizuka, capo e figura storica del Sonic Team, disponibili fino a esaurimento scorte. Il dolce monoporzione è composto da una mousse allo yogurt con inserto di mora e yuzu (agrume giapponese) e biscuit allo shiso, il basilico del Paese del Sol Levante. Il dolce sarà acquistabile in due versioni, una con il logo di Sonic Origins Plus e una con il personaggio di Sonic.