A singhiozzo i servizi Microsoft: colpiti Exchange, Outlook e Teams Calendar

Microsoft sta indagando su un guasto diffuso che ha compromesso l'accesso a Exchange, Outlook e Teams Calendar con malfunzionamenti e difficoltà per utenti in tutto il mondo

Questa mattina, un'improvvisa interruzione ha colpito i servizi Microsoft Exchange, Teams Calendar e Outlook, causando disagi a livello globale.

Microsoft ha confermato attraverso un post sulla piattaforma social X che sta "indagando su un problema che sta impattando gli utenti che tentano di accedere a Exchange Online o alla funzionalità del calendario di Microsoft Teams". L'azienda non ha al momento fornito alcuna motivazione specifica per i malfunzionamenti, ma ha assicurato che il team è al lavoro per risolvere il problema il prima possibile.

L'impatto dell'interruzione è stato ampiamente segnalato da utenti nei Paesi Bassi, Polonia, Francia, Italia e Svezia, che hanno riportato problemi più disparati nel tentativo di utilizzare il servizio di posta elettronica Outlook. Secondo il sito web Downdetector, più di 416 segnalazioni di problemi sono state registrate solo oggi in Italia, evidenziando la vastità e la gravità dell'interruzione.