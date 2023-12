Acer annuncia il nuovo laptop della serie Aspire Vero, verso le emissioni zero

In un recente annuncio a Dubai, Acer ha delineato il suo impegno per l'ambiente attraverso la sua linea di notebook Aspire Vero, con particolare attenzione al nuovo modello Aspire Vero 16 (AV16-51P). L'azienda ha stabilito l'obiettivo di ridurre a zero le emissioni di carbonio per questa linea di prodotti, aderendo agli standard internazionali per la valutazione dell'impronta di CO2 e la neutralità delle emissioni. Questo processo implica l'adozione di misure ecologiche in tutte le fasi del ciclo di vita del dispositivo e l'utilizzo di crediti di carbonio di alta qualità per bilanciare eventuali emissioni residue. Jerry Kao, COO di Acer Inc., ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide del cambiamento climatico attraverso la tecnologia consapevole. Ha inoltre rivelato l'adesione di Acer all'iniziativa RE100 e l'impegno dell'azienda a utilizzare esclusivamente energia rinnovabile entro il 2035, con l'obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050.

Il modello Aspire Vero 16 si distingue per diverse caratteristiche ecologiche: l'uso di plastica riciclata per oltre il 60% dello chassis, l'impiego di processori Intel Core Ultra efficienti, un imballaggio completamente riciclabile, la collaborazione con fornitori di servizi logistici per l'utilizzo di biocarburanti nelle spedizioni, software per la gestione efficiente della batteria e facilità di smontaggio per la riparazione o il riciclo. Dopo aver minimizzato le emissioni di carbonio, Acer compenserà le rimanenti attraverso l'acquisto di crediti di carbonio. Maggiori dettagli sul prodotto Aspire Vero 16 saranno rivelati a gennaio a Las Vegas, con variazioni nelle specifiche, prezzi e disponibilità a seconda delle regioni.