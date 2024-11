Adnkronos Q&A, on. Barachini: "L’obiettivo è trovare un equilibrio tra tecnologia e informazione certificata”

"Trovare un equilibrio tra tecnologia e informazione certificata e responsabile per i cittadini è il nostro impegno. Lo sta facendo l’Europa con l’Ai Act, lo stiamo facendo noi con un disegno di legge che speriamo venga approvato entro la fine dell’anno. Lo scopo è creare una protezione perché la tecnologia non sconfini in ambiti così delicati e pericolosi come la manipolazione dell’informazione”. Lo ha detto Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘Trasformazione digitale: dentro l’Ai’, organizzato al Palazzo dell’Informazione a Roma.