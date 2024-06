Adobe e TikTok annunciano l'integrazione della Commercial Music Library di TikTok in Adobe Express per i creator

Durante il Cannes Lions International Festival for Creativity, Adobe Express ha annunciato una collaborazione esclusiva con TikTok, introducendo l'accesso alla Commercial Music Library di TikTok attraverso l'add-on Symphony Assistant. La partnership ha l'obiettivo di semplificare la creazione di contenuti per le aziende, permettendo loro di incorporare facilmente musica pre-autorizzata e di tendenza, potenziando così le loro campagne su TikTok. L'integrazione tra Adobe Express, app tutto-in-uno per la creazione di contenuti AI, e la libreria musicale di TikTok, facilita agli utenti la produzione e la pubblicazione di contenuti TikTok-first, caratterizzati da un forte impatto visivo e sonoro.

Adobe Express si avvale del modello generativo AI di Adobe Firefly, assicurando che tutti i contenuti generati siano sicuri per l'uso commerciale. Gli utenti di Adobe Express potranno accedere a oltre un milione di canzoni e suoni, coprendo una vasta gamma di stili e generi, garantiti da TikTok per l'uso commerciale. Questo elimina le complicazioni e i costi associati alla licenza musicale, riducendo significativamente i tempi e gli investimenti necessari per il licensing.

Il ruolo della musica nei contenuti di TikTok riveste una componente cruciale per il successo di un marchio, con il 88% degli utenti di TikTok che ritiene il suono essenziale per trasmettere l'identità del brand e aumentare la probabilità di acquisto. Con l'add-on Symphony Assistant, gli utenti di Adobe Express possono ora sfruttare in modo efficace e immediato la Commercial Music Library di TikTok, personalizzando i loro contenuti per essere più efficaci con il loro pubblico target.

L'integrazione promuove non solo la creatività ma anche l'efficienza. Con l'add-on Symphony Assistant per Adobe Express, i marketer e gli inserzionisti possono ideare, esplorare idee creative e rifinire i contenuti video per TikTok, seguendo le migliori pratiche, le tendenze e gli hashtag per massimizzare l'impatto e la portata. Inoltre, con pochi clic, è possibile condividere contenuti ottimizzati direttamente sul loro account TikTok Ads Manager, tutto da Adobe Express.

Con Adobe che diventa un TikTok Marketing Partner ufficiale, questa collaborazione unisce la potenza tecnologica creativa di Adobe e l'ampia esperienza digitale di TikTok per aiutare i creatori a realizzare e commercializzare contenuti in modo più efficace che mai.