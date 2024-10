Aerospazio, Domenica torna a Pomezia "Aviation Yes": mostre e tavole rotonde sull'aviazione

Domenica 13 ottobre torna a Pomezia (Roma) la kermesse internazionale Aviation Yes su aerospazio e aviazione, organizzata dalla manager e ricercatrice Uap Francesca Bittarello. L'appuntamento, giunto alla terza edizione con importanti patrocini istituzionali, prevede 11 mostre sul settore aerospazio e aviazione. "Non è stato facile -dice l'organizzatrice- riunire tante esposizioni internazionali e di valore sul tema e tutte differenti tra loro". L'ingresso al pubblico è gratuito.

Ad Aviation Yes previste anche due tavole rotonde su aerospazio e aviazione dal tema "La riconquista della Luna" e "L'evoluzione aeronautica dalla seconda guerra ad oggi". Di rilievo la partecipazione all'evento di Sabrina Papa, la prima allieva pilota non vedente italiana, che interagirà con il pubblico. Per tutte le informazioni il sito dell'evento è www.aviationyes.com.