Al Ces le proposte Lenovo nel segno dell'intelligenza artificiale per tutti

Sono ispirati alla visione di 'intelligenza artificiale per tutti' i dispositivi e le soluzioni che Lenovo presenta al Ces 2024: si va dai nuovi PC AI per i sub-brand Yoga, ThinkBook, ThinkPad, ThinkCentre e Legion personalizzando l'esperienza di computing sia per i clienti consumer che per le aziende. A completare l'offerta in occasione della più attesa rassegna del settore due nuovi prodotti proof-of-concept, un tablet, un'app software, funzionalità AI di Motorola, accessori e altro ancora.

Nel caso della gamma di laptop Yoga con Microsoft Windows 11 arriva la Creator Zone, un nuovo software per creatori, artisti e chiunque desideri sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale generativa in modo semplice e privato con la sicurezza necessaria. Lenovo Yoga Creator Zone genera immagini, trasforma descrizioni basate su testo o persino bozze in immagini straordinarie senza istruzioni, codici o configurazioni complesse. Gli utenti digitano semplicemente ciò che vogliono vedere e il sistema crea immediatamente una rappresentazione visiva. I protagonisti della nuova generazione di laptop premium Lenovo Yoga sono il Pro 9i (da 16 pollici) e il 9i 2-in-1 (14"), fornito in bundle con una Smart Pen e la sua custodia: entrambi premium sono classificati MIL-STD-810H1 per la durabilità e sono dotati di componenti all'avanguardia. Nel modello da 16 pollici è presenta la X Power, una soluzione di ottimizzazione basata sull'apprendimento automatico che migliora le attività creative come il rendering 3D e la correzione del colore con una efficace gestione delle prestazioni, della durata della batteria e dell'efficienza di raffreddamento. Entrambi i modelli sono dotati di un tasto Copilot, che fornisce un accesso più rapido all’assistenza AI. Copilot in Windows 11 sfrutta le funzionalità dell'intelligenza artificiale per fornire risposte pertinenti, riepilogare i messaggi di posta elettronica, generare immagini e altro ancora.

Al Ces presentati anche altri quattro nuovi laptop Yoga, fra cui lo Slim 7i che punta - come dice il nome - su dimensioni ultra-sottili e un peso piuma. Invece lo Yoga Book 9i da 13 pollici conferma la versatilità dell'opzione Oled a doppio schermo full-size aggiungendo una soundbar Bowers & Wilkins rotante.

Sul fronte tablet arriva il Tab M11 dispositivo ideale per studenti, appassionati di cinema e artisti dello scratch. Dotato di Lenovo Tab Pen, un pratico stilo che offre un'esperienza di scrittura, disegno e scratch senza compromessi, il tablet è precaricato con software premium che migliora l'usabilità: Nebo per convertire la scrittura a mano in testo, MyScript Calculator 2 per risolvere equazioni e funzioni in tempo reale e WPS Office per visualizzare e modificare facilmente i documenti. Pensati per utenze più professionali i nuovi prodotti ThinkBook e desktop ThinkCentre: fra le novità il ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, una soluzione ibrida flessibile con un sistema base laptop e un tablet che possono funzionare in modo indipendente o insieme e passare facilmente da laptop a tablet.

Sfrutta le potenzialità dell'intelligenza artificiale anche la soluzione Lenovo AI Now Personal Assistant, che debutterà a breve in Cina, con esperienze interattive personalizzate. Utilizzando il linguaggio naturale, gli utenti saranno in grado di controllare e modificare impostazioni comuni come visualizzazione o prestazioni, cercare e riepilogare e-mail e documenti, creare inviti a riunioni e unire fotocamera live e avatar durante le videoconferenze.

Infine al Ces 2024 debutta il nuovo ecosistema gaming Lenovo Legion con PC (dai laptop ai pc tower), periferiche, software e servizi basati su Microsoft Windows 11. Al centro di questa nuova linea la famiglia di chip AI hardware proprietari di Lenovo, chiamati LA AI chips, che consentono di raggiungere FPS ancora più elevati e maggiore efficienza energetica