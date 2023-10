Amazon lancia il router eero Max 7 con Wi-Fi 7

Amazon ha annunciato che il router eero Max 7 è disponibile su Amazon.it a 699,99 euro. Grazie alla più recente tecnologia Wi-Fi 7, a TrueMesh e a 10 Gigabit Ethernet, eero Max 7 offre le velocità più elevate mai sperimentate prima dai clienti eero, vanta performance di livello professionale e rappresenta l’eccellenza della gamma eero. Con eero Max 7 è ora possibile scaricare un film 4K in 10 secondi o un videogioco da 50 gigabyte in meno di un minuto. Grazie al sistema Wi-Fi mesh tri-band più veloce, eero Max 7 supporta le bande radio a 2, 4, 5 e 6 GHz, offrendo velocità wireless fino a 4,3 Gbps e velocità cablate fino a 9,4 Gbps. Con due porte Ethernet da 10 e due da 2,5 Gigabit, può supportare più dispositivi cablati e consente di usufruire di piani Internet fino a 10 Gbps, è in grado di erogare fino al doppio del throughput wireless di eero Pro 6E a una portata maggiore, fino a 232 m² di copertura. Il router utilizza la tecnologia TrueMesh che limita le interferenze e supporta oltre 200 dispositivi connessi, dispone del supporto Matter e della capacità di agire come Border Router Thread, oltre che dell’hub Zigbee integrato. Gli utenti iscritti al servizio eero Plus possono aggiungere funzioni avanzate per la sicurezza online e il controllo parentale, usufruire di eero Internet Backup durante eventuali disservizi e utilizzare tre applicazioni per la sicurezza: 1Password per la gestione delle password, Malwarebytes per la protezione contro il malware e Guardian per l'accesso VPN.