Amazon scommette su Alexa AI a pagamento per risanare le perdite miliardarie

Amazon è pronta a lanciare una versione a pagamento del suo assistente vocale Alexa, nel tentativo di recuperare le perdite superiori ai 25 miliardi di dollari accumulate tra il 2017 e il 2021 nel settore dei dispositivi smart home. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la nuova versione potenziata dall'intelligenza artificiale di Alexa, il cui costo potrebbe arrivare fino a 10 dollari al mese negli States, potrebbe essere disponibile già entro la fine di questo mese. All'interno dell'azienda, però, ci sono preoccupazioni riguardo alla possibile accoglienza di questa novità. Un ex membro del team di Alexa ha dichiarato al Wall Street Journal che la divisione sta lavorando freneticamente per rispettare la scadenza, nonostante "la tecnologia non sia ancora pronta". L'ex capo dei dispositivi di Amazon, David Limp, aveva annunciato l'anno scorso i piani per una versione migliorata e a pagamento di Alexa.

La nuova Alexa, arricchita con intelligenza artificiale generativa, dovrebbe essere in grado di eseguire più compiti con un solo comando, imparando dalle abitudini degli utenti per creare routine personalizzate. Tuttavia, sembra che Amazon stia incontrando ritardi nel progetto. Un ulteriore motivo di preoccupazione per i dipendenti è se gli utenti saranno disposti a pagare un abbonamento aggiuntivo oltre a quello di Amazon Prime. Con assistenti vocali concorrenti come ChatGPT, Google Gemini e la futura versione migliorata di Siri offerti gratuitamente, Amazon potrebbe avere difficoltà a convincere i clienti a pagare per Alexa, soprattutto considerando che la versione attuale resterà gratuita.