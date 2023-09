Amazon svela i piani per l’intelligenza artificiale su Alexa

Amazon.com sta potenziando il suo servizio vocale basato su cloud, noto come Alexa, con la tecnologia di intelligenza artificiale generativa, così da poter conversare in maniera più simile a un essere umano, ha annunciato l'azienda mercoledì. Durante l'evento di presentazione dei prodotti del 2023, Amazon ha svelato i propri piani per l’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa per dispositivi Alexa, sia quelli nuovi che quelli esistenti, come gli Echo. L'assistente tecnologico che trova spazio su milioni di piani cucina in tutto il mondo sarà presto in grado di interagire con le persone in un modo più umano, ha dichiarato Amazon, il cui valore azionario è aumentato di oltre il 60% quest'anno.

Durante l'evento, Dave Limp, vicepresidente senior dei dispositivi e dei servizi di Amazon, ha commentato: "Ho sempre sostenuto che Alexa è la migliore intelligenza artificiale personale, ma finora è stata un po' troppo transazionale per i nostri gusti. Questo era dovuto alle limitazioni della tecnologia, non alla nostra visione. Ora è possibile condurre conversazioni quasi umane con Alexa." La dimostrazione di queste nuove capacità è stata effettuata sul nuovo Echo Show 8. Durante la presentazione, Limp ha tenuto una conversazione dal vivo con Alexa sul tema del calcio, e il dispositivo ha ricordato la squadra universitaria preferita di Limp senza che quest'ultimo dovesse menzionarla. Il servizio vocale ha anche suggerito opzioni contestuali per la cena durante la visione di una partita con gli amici e ha generato un invito per l'evento all'istante.

Un'altra buona notizia per i clienti Echo è che potranno provare gratuitamente queste nuove capacità conversazionali sui dispositivi Echo che già possiedono, compresi quelli usciti per la prima volta nel 2014. Il fervore per il futuro dell'intelligenza artificiale ha fatto impennare le azioni tecnologiche quest'anno, con l'indice Nasdaq Composite che ha registrato un aumento del 31% nel 2023. Amazon, con la sua costante ricerca di miglioramenti nella tecnologia, sta ora puntando a rendere Alexa più umana nel modo in cui si esprime, introducendo inflessioni emotive come risate e sorprese nella sua voce, previste per l'inizio dell'anno prossimo.