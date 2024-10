Android 15 arriva sui Google Pixel, le novità

Google ha finalmente rilasciato Android 15 per i suoi dispositivi Pixel, introducendo una serie di nuove funzionalità incentrate su privacy, sicurezza e miglioramenti per pieghevoli e tablet. L'aggiornamento, disponibile da oggi, segue il lancio del sistema operativo in beta tramite l'Android Open Source Project del mese scorso. Tra le novità più importanti di Android 15 spicca la possibilità di creare uno "spazio privato" per le app che si desidera tenere nascoste da occhi indiscreti. Immaginate di voler proteggere app di social media, dating o home banking: questo spazio privato impedirà che vengano visualizzate nell'elenco delle app recenti, nelle notifiche o nelle impostazioni. Per accedere a questo spazio protetto, sarà necessaria un'autenticazione aggiuntiva, e sarà persino possibile "nascondere l'esistenza dello spazio privato dalla vista sul telefono", come specifica Google.

Android 15 introduce miglioramenti significativi anche per i dispositivi pieghevoli e i tablet. La barra delle applicazioni potrà essere bloccata o sbloccata a piacimento, offrendo maggiore flessibilità nell'accesso alle app. Inoltre, sarà possibile creare "coppie di app" utilizzate frequentemente insieme, accessibili tramite una singola icona per un multitasking ancora più efficiente. Non solo Android 15: Google sta implementando nuove funzionalità di sicurezza anche per dispositivi con versioni precedenti del sistema operativo. "Theft Detection Lock", basato sull'intelligenza artificiale, consente al telefono di bloccarsi automaticamente in caso di furto. "Remote Lock", invece, permette di bloccare il dispositivo da remoto utilizzando un altro telefono Android, il proprio numero di telefono e un "semplice controllo di sicurezza". Queste funzioni saranno disponibili per la maggior parte dei dispositivi con Android 10 e versioni successive.

Oltre alle novità già menzionate, Android 15 introduce anche un miglioramento nella gestione delle notifiche. Ora è possibile sincronizzare le notifiche tra più dispositivi. Questo significa che se si possiede uno smartphone e un tablet, ad esempio, e si legge una notifica sul telefono, questa verrà automaticamente contrassegnata come letta anche sul tablet. Insieme ad Android 15, Google sta rilasciando un nuovo Pixel Feature Drop che include "Night Sight" per Instagram, per scattare foto migliori in condizioni di scarsa illuminazione, e maggiori controlli per "Audio Magic Eraser". Nelle prossime settimane, verrà aggiunta anche una funzione che consentirà di trasferire file multimediali da un Pixel Tablet a un Pixel phone semplicemente avvicinando i dispositivi.