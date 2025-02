Apple Arcade, 7 nuovi titoli tra cui Final Fantasy e PGA Tour Pro Golf

Apple Arcade arricchisce la sua offerta di videogiochi per il nuovo anno con l'introduzione di sette nuovi titoli e aggiornamenti significativi per giochi già affermati. Tra le nuove uscite spiccano titoli di vari generi, adatti a un pubblico ampio e con preferenze di gioco diverse. Skate City: New York, sviluppato da Snowman and Agens, immerge i giocatori nel mondo dello skateboarding, portando l'esperienza di gioco in alcuni dei luoghi più iconici per gli appassionati di questo sport. Gears & Goo, disponibile per Apple Vision Pro, offre un'esperienza di strategia in cui i giocatori possono costruire basi e difenderle utilizzando torrette, sfruttando appieno le capacità di interazione offerte dallo spatial computing. Koei Tecmo, con Three Kingdoms HEROES, aggiunge un nuovo capitolo alla sua celebre serie Romance of the Three Kingdoms, ampliando ulteriormente il genere strategico.

L'offerta si arricchisce anche con l'arrivo di titoli precedentemente acclamati sull'App Store, ora riproposti in versioni esclusive per Apple Arcade. FINAL FANTASY+ di SQUARE ENIX offre una reinterpretazione in 2D del classico gioco di ruolo, mentre Trials of Mana+ porta su dispositivi mobili l'acclamato videogioco di ruolo d'azione per console. Gli amanti dell'avventura potranno esplorare il selvaggio West in Rodeo Stampede+, mentre Tagliamo L'Erba+ offre un'esperienza rilassante di simulazione. A partire dal 6 febbraio, Apple Arcade amplierà ulteriormente la sua offerta con l'aggiunta di PGA TOUR Pro Golf, il primo gioco con licenza ufficiale PGA TOUR, arricchendo la selezione di titoli sportivi già presenti nel catalogo. Insieme a PGA TOUR Pro Golf, saranno disponibili anche l'adventure game a piattaforme Doodle Jump 2+ e il simulatore di fattoria My Dear Farm+. Inoltre, alcuni titoli popolari si aggiornano con contenuti speciali dedicati ai fan della NFL su NFL Retro Bowl '25 in attesa del Super Bowl, e con nuovi aggiornamenti ed eventi a tempo limitato per festeggiare San Valentino su Angry Birds Reloaded, Cooking Mama: Cuisine!, Goat Simulator+ e altri ancora.