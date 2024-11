Apple, guadagni record: iPhone traina le vendite

Il settore smartphone continua a rappresentare il principale motore di crescita per Apple, con entrate pari a 46,22 miliardi di dollari, in aumento del 5,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

Apple ha chiuso il quarto trimestre fiscale del 2024 con risultati finanziari positivi, registrando un fatturato di 94,93 miliardi di dollari, un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato segna un nuovo record per il trimestre di settembre, confermando la forza dell’azienda sul mercato, considerando che nello stesso periodo del 2023 Apple aveva registrato un fatturato di 89,5 miliardi di dollari. Nonostante l’ottima performance complessiva, il trimestre è stato influenzato da un’imposta straordinaria di 10,2 miliardi di dollari, conseguente a una decisione delle autorità irlandesi che hanno richiesto il pagamento di 13 miliardi di euro di tasse arretrate. Questa voce ha ridotto il reddito netto di Apple, che ha raggiunto i 14,74 miliardi di dollari per il trimestre. A livello di utili per azione, Apple ha riportato 0,97 dollari, ma escludendo l’imposta straordinaria, il valore sarebbe stato di 1,64 dollari.

Un’analisi più approfondita dei ricavi mostra che l’iPhone continua a rappresentare il principale motore di crescita per Apple, con entrate pari a 46,22 miliardi di dollari, in aumento del 5,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Il settore Mac ha registrato un incremento più contenuto dell’1,71%, portando i ricavi a 7,74 miliardi di dollari. Anche l’iPad ha avuto un andamento positivo, con ricavi che hanno raggiunto i 6,95 miliardi di dollari, segnando un aumento del 7,87%. Diversamente, la categoria di prodotti che include indossabili, dispositivi per la casa e accessori ha registrato un lieve calo, con ricavi che si sono attestati a 9,04 miliardi di dollari, un decremento del 3% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, i servizi si confermano come uno dei segmenti più promettenti per Apple, con una crescita significativa dell’11,91%, arrivando a generare 24,97 miliardi di dollari. Questa categoria si è dimostrata fondamentale per l’azienda, consolidando la strategia di diversificazione dei ricavi.

Il CEO Tim Cook ha sottolineato la soddisfazione di Apple per questi risultati, richiamando l’attenzione sul lancio della nuova gamma iPhone 16, Apple Watch Series 10 e AirPods 4. Questi prodotti includono funzionalità innovative come il monitoraggio della salute dell’udito e dell’apnea notturna, sviluppi che dimostrano l’impegno dell’azienda verso la tecnologia avanzata per il benessere degli utenti. Inoltre, Cook ha menzionato Apple Intelligence, la nuova suite di strumenti basata sull’intelligenza artificiale che introduce standard elevati di privacy e rappresenta una delle principali innovazioni della stagione.

Anche il direttore finanziario, Luca Maestri, ha commentato i risultati, esprimendo soddisfazione per la solidità del flusso di cassa operativo, che ha superato i 27 miliardi di dollari. Questo ha permesso ad Apple di restituire oltre 29 miliardi di dollari agli azionisti, evidenziando una gestione finanziaria solida e un costante aumento della base installata di dispositivi Apple, che ha raggiunto un nuovo massimo storico in tutte le categorie di prodotto e aree geografiche. Con questi risultati, Apple guarda con ottimismo al futuro, e i dati di questo trimestre, sebbene positivi, forniscono solo un’anticipazione di quanto si prospetta nel primo trimestre del 2025, quando l’andamento delle vendite natalizie darà una visione più completa del successo dei nuovi prodotti.