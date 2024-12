Apple inizia lo stop alle vendite di alcuni modelli iPhone in Europa

A partire dal 28 dicembre 2024, tutti i nuovi telefoni venduti nell'Unione Europea dovranno essere dotati di porta USB-C. In anticipo rispetto alla scadenza imposta dalla direttiva UE, Apple ha iniziato a rimuovere iPhone SE, iPhone 14 e iPhone 14 Plus, gli ultimi modelli con la porta Lightning, dal suo negozio online svizzero. La notizia, inizialmente riportata da alcuni siti, è stata confermata con una semplice prova sul sito svizzero dell'azienda. Tentando di aggiungere al carrello uno qualsiasi dei modelli menzionati, il sito Apple indica che il prodotto è "attualmente non disponibile". Al momento, i negozi online di altri paesi UE, come Italia e Spagna, mostrano ancora disponibilità di tali dispositivi.

Sebbene la direttiva entri in vigore il 28 dicembre, non è chiaro il motivo per cui Apple abbia deciso di anticipare la rimozione dei prodotti in Svizzera. È plausibile che gli altri store europei seguiranno a breve. Al momento, Apple non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. L'obbligo di adottare la porta USB-C ha portato Apple a introdurre tale standard sull'iPhone 15 nel 2023. Per quanto riguarda l'iPhone SE, si prevede che il modello di quarta generazione, atteso per l'inizio del 2025, sarà dotato di USB-C e di ulteriori aggiornamenti, tra cui un display OLED.