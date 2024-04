Apple, l'iPhone del futuro sarà un personal robot

Dopo la chiusura del progetto Apple Car la Mela è in cerca del prossimo settore da conquistare, e la robotica domestica potrebbe essere in prima fila

Secondo quanto riportato da Bloomberg e dall'analista Mark Gurman, Apple sta indagando diverse piste nell'ambito dei "robot personali", considerandoli come una delle sue possibili "prossime grandi novità". Uno dei progetti al centro di questa nuova iniziativa di Apple è particolarmente intrigante: si tratta di un robot personale progettato per seguire gli utenti all'interno delle loro abitazioni. Questa iniziativa segna una significativa espansione degli interessi dell'azienda, estendendosi oltre i suoi famosi prodotti come iPhone, iPad e Mac, per esplorare territori finora inediti nel campo della robotica domestica.

Gli ingegneri di Apple stanno esplorando le possibilità di un robot mobile capace di accompagnare gli utenti nelle diverse stanze della casa, stando a quanto riferito da fonti anonime a conoscenza del progetto. Il tutto è ancora avvolto nel mistero, visto il desiderio dell'azienda di mantenere la riservatezza sullo sviluppo in corso. In aggiunta a questo compagno mobile, Apple sta sviluppando anche un avanzato dispositivo da tavolo che integra elementi di robotica per muovere un display. Questo dispositivo rappresenta un ulteriore passo avanti nella visione di Apple per la casa del futuro, dove la tecnologia svolge un ruolo sempre più centrale e interattivo nella vita quotidiana delle persone.

Tuttavia, è importante notare che entrambi i progetti sono attualmente nelle fasi iniziali di ricerca e sviluppo. Non è ancora chiaro se e quando questi prodotti vedranno la luce del giorno come parte dell'offerta commerciale di Apple. Ciò che è certo, però, è l'impegno dell'azienda nell'esplorare nuove frontiere della tecnologia, mantenendo il suo ruolo di leader nell'innovazione. Dopo la chiusura definitiva del progetto Apple Car, infatti, la Mela è impegnata a cercare nuove frontiere, senza dimenticare che non sono ancora stati annunciati i dettagli dell'intelligenza artificiale made in Apple, che dovrebbe debuttare con iOS 18.