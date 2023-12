Apple, nuovo Watch 9 e quadranti in rosso per la giornata contro l'AIDS

In occasione del 1° dicembre, giornata mondiale della lotta contro l'AIDS, Apple ha sottolineato il successo della collaborazione da 17 anni con (RED). La partnership ha portato alla raccolta di oltre 250 milioni di dollari, destinati a trattamenti vitali per le persone affette da HIV. Apple sottolinea il proprio impegno continuo nella lotta contro questa malattia, grazie anche al sostegno dei suoi clienti. Nel corso degli anni, diversi prodotti Apple sono stati realizzati nella variante (RED), caratterizzata dal colore rosso. Una parte del ricavato di questi prodotti, che includono Apple Watch Series 9 (per la prima volta in versione completamente rossa), iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13, iPhone SE e vari accessori come le custodie in silicone con MagSafe, viene devoluta al Fondo Globale per la lotta all'AIDS.

Per il 2023, Apple ha annunciato nuove iniziative: alcuni giochi, tra cui Monopoly GO!, Gardenscapes e EA Sports FC Mobile, offriranno acquisti in-app i cui ricavati andranno interamente al Fondo Globale. Questa campagna inizia oggi e si concluderà il 4 dicembre. Inoltre, fino all'8 dicembre, Apple donerà un dollaro al Fondo per ogni acquisto effettuato tramite Apple Pay sullo store online di Apple, sull'app Apple Store o nei negozi fisici. Apple sta inoltre promuovendo la Giornata Mondiale della Lotta contro l'AIDS attraverso i suoi servizi. L'app Libri, ad esempio, presenta una collezione speciale di opere di narrativa e saggistica, oltre a audiolibri, che evidenziano la diversità delle voci nella lotta all'AIDS. Anche le app Podcasts, Apple TV e Musica offrono contenuti dedicati, con un invito a scoprire la musica africana, inclusi artisti della Mavin Records del Niger. Infine, Apple ha pubblicato quadranti speciali come Palette e Analogico solaire in rosso, che si aggiungono ad altri quadranti esistenti. I clienti possono scaricare questi quadranti visitando una pagina dedicata tramite iPhone.