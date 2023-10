Apple, probabili annunci su nuovi Mac con chip M3: ecco quali

Dopo il lancio di iPhone 15, le sorprese da parte di Apple potrebbero non essere ancora terminate: secondo rumor insistenti infatti la Mela potrebbe presentare dei nuovi Mac entro l'annuncio dei risultati fiscali il prossimo 2 novembre. Il modello più accreditato per un ritocco è l'iMac da 14 pollici, che al momento è presente sul mercato ancora nella sua versione con chip M1 lanciata nel 2021. Secondo l'analista Mark Gurman di Bloomberg, è probabile che Apple lanci l'iMac con il nuovo chip M3, che debutterebbe così sul computer all in one di Apple. Un'altra possibilità è che l'iMac sia equipaggiato con le versioni potenziate di M2, che si trovano al momento su una vasta gamma di prodotti Apple, come il Mac Studio o il Mac Mini. Secondo Gurman, anche il MacBook Pro da 13 pollici sarebbe destinato allo stesso trattamento contestualmente al lancio dell'iMac, mentre i modelli da 14 e 16 pollici con M3 e versioni potenziate verranno probabilmente lanciati l'anno prossimo, insieme al resto della lineup. L'annuncio del nuovo iMac potrebbe avvenire con un evento online dedicato, o anche con un comunicato stampa su caratteristiche, prezzi e novità qualora non venisse lanciata la terza generazione di SoC della Mela.