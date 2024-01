Apple ha recentemente annunciato che il suo attesissimo dispositivo, Apple Vision Pro, offrirà agli utenti più di 150 opzioni tra film e show TV in 3D al momento del lancio. L'Apple Vision Pro è progettato per fornire un'esperienza coinvolgente. Sebbene il dispositivo sia compatibile con qualsiasi show TV o film disponibile tramite l'app Apple TV, Apple ha specificamente aggiornato alcuni titoli con tecnologia 3D per offrire un'esperienza ancora più realistica e avvincente.

Guardando uno show TV o un film non in 3D sul Vision Pro, gli utenti avranno l'impressione di avere uno schermo largo 3 metri davanti a loro. Con una straordinaria risoluzione 4K per ogni occhio e il supporto HDR, il livello di dettaglio e vivacità sullo schermo sarà senza pari. Sarai completamente immerso nel contenuto, come se fossi al centro dell'azione.

Apple Immersive Video è un formato di intrattenimento rivoluzionario sviluppato da Apple per il Vision Pro. Permette agli utenti di diventare parte dell'azione con registrazioni video 3D 8K a 180 gradi. Questi video includono l'Audio Spaziale, creando un paesaggio sonoro tridimensionale che si abbina perfettamente alle immagini. Che tu stia guardando un'avventura ricca d'azione o un evento sportivo emozionante, ti sentirai come se fossi davvero lì. Apple ha anche lavorato su esperienze interattive che utilizzano questa tecnologia, come "Encounter Dinosaurs", portando queste creature preistoriche a una nuova vita.

Vision Pro non è solo per film e show TV. Offre anche un'impressionante selezione di giochi per gli appassionati. Con il supporto per oltre 250 titoli su Apple Arcade, gli appassionati di gaming avranno una vasta biblioteca di giochi a disposizione. Anche se non hai una configurazione di gioco sofisticata, puoi comunque goderti questi giochi in 2D usando un controller.

Ciò che è veramente emozionante, però, è la selezione di "giochi spaziali" appositamente progettati per il Vision Pro. Questi giochi sfruttano appieno le capacità del dispositivo, trasformando lo spazio intorno ai giocatori e offrendo esperienze di gioco uniche e coinvolgenti. Tra i giochi spaziali degni di nota disponibili ci sono Game Room, What the Golf? e Super Fruit Ninja, che ti trasporteranno in un'altra dimensione dove ti sentirai parte del gioco stesso.

L'analista della catena di approvvigionamento Ming-Chi Kuo, che segue da vicino i piani di produzione di Apple, ha affermato che per il giorno di lancio, il 2 febbraio, "Apple produrrà da 60.000 a 80.000 unità di Vision Pro", con circa 500.000 spedizioni previste nel 2024.