Apple Watch Ultra 2, più potenza per il top di gamma

Oggi, Apple ha ufficialmente presentato Apple Watch Ultra di seconda generazione, caratterizzato dallo stesso chip S9 di Apple Watch S9, un chip Ultra-Wideband di seconda generazione e il display per orologio più luminoso mai creato. L'Apple Watch Ultra 2 vanta infatti un display ancora più brillante, con una luminosità di 3.000 nit, la più elevata mai raggiunta da un display di Apple Watch. Questo nuovo Apple Watch Ultra è alimentato dal chip S9, il quale dispone di ben il 60% in più di transistor e offre una velocità del 30% superiore rispetto al chip S8 utilizzato nella prima generazione di Apple Watch Ultra. Il chip S9 è dotato anche di un motore neurale a quattro core, in grado di eseguire le operazioni neurali con una velocità doppia rispetto al suo predecessore, come dichiarato da Apple. Apple promette 72 ore di autonomia in low power mode. Saranno introdotti nuovi colori per i cinturini.

Inoltre, il nuovo Apple Watch Ultra è equipaggiato con un chip Ultra Wideband di seconda generazione, rendendo così più semplice l'utilizzo del dispositivo per trovare il tuo iPhone e supportando anche la funzione di "Precision Finding." L'Apple Watch Ultra 2 introduce inoltre un nuovo gesto che può essere eseguito utilizzando solo la mano dell'orologio, perfetto per quando hai le mani occupate. Il "Double Tap" ti permette di toccare contemporaneamente l'indice e il pollice per svolgere azioni come rispondere a una chiamata, terminare una chiamata, silenziare una sveglia, avviare o mettere in pausa la musica e molto altro ancora. Questa funzione sarà disponibile il prossimo mese. Completano le innovazioni un nuovo quadrante per orologio "Modular Ultra" e la modalità notturna che si attiva automaticamente al buio, grazie al sensore di luce ambientale.