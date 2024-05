Apre la call start-up di Tecna 2024

TECNA apre le candidature per l’Area Start-up & Scale-up, lo spazio espositivo interamente dedicato alle giovani aziende e agli innovatori italiani e internazionali. L’appuntamento è dal 24 al 27 settembre a Rimini Expo Centre.

L'iniziativa punta ad offrire alle nuove realtà imprenditoriali ampia visibilità nazionale e internazionale in un'area dove è possibile creare scambi e condividere idee. L’Area Start-up & Scale-up è l’ambiente perfetto in cui tradizione e innovazione sono opportunità d’incontro fra le imprese e i buyer presenti alla manifestazione. TECNA ha l'obiettivo di dare voce ai migliori innovatori italiani raccogliendo le loro testimonianze al fine di promuovere in termini di sviluppo, cultura e competenze i grandi temi della transizione energetica.

L’iniziativa Start-up, inscritta in un progetto più ampio che comprende l’Innovation District con convegni e premiazione dei progetti innovativi presenti in fiera, è organizzata da Italian Exhibition Group e ACIMAC, in collaborazione con ICE – Italian Trade Agency e con il supporto del Tecnopolo di Rimini, e ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in qualità di Main Partner.

Tecna rappresenta la fiera di riferimento internazionale delle tecnologie e delle forniture per le superfici che si terrà a Rimini Fiera dal 24 al 27 settembre 2024. La call start-up è ancora più ricca grazie all’istituzione di un premio per i 3 progetti più innovativi. Le candidature, per assicurarsi uno spazio all’interno dell’Innovation District possono essere presentate entro e non oltre sabato 29 giugno, ore 12:00.

Puoi candidare il tuo progetto al seguente link