Assassin's Creed: Ubisoft svela il futuro della serie, anche in VR e su smartphone

Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Nexus VR e Assassin's Creed Codename Jade per smartphone svelati in una Ubisoft Forward Live

Durante la conferenza Ubisoft Forward Live, Ubisoft ha rivelato informazioni sui prossimi giochi di Assassin's Creed: Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Nexus VR e Assassin's Creed Codename Jade. Assassin's Creed Mirage è un omaggio alla serie e un tributo particolarmente speciale al primo Assassin's Creed. Ambientato a Baghdad del IX secolo all'apice della sua età dell'oro, Assassin's Creed Mirage offre un'esperienza incentrata sulla narrazione, con una rivisitazione in chiave moderna degli elementi di gioco del parkour, della furtività e degli assassinii che hanno caratterizzato il franchise per oltre quindici anni. Assassin's Creed Mirage uscirà il 12 ottobre 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC.

Sviluppato da Ubisoft Red Storm e in uscita nel 2023, Assassin's Creed Nexus VR è il primo titolo in Realtà Virtuale del franchise, che consentirà di incarnare i maestri assassini di diversi episodi e di eseguire fisicamente le loro azioni in un gioco completo. Il gioco sarà disponibile sulla piattaforma Meta Quest, che comprende Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro. I personaggi presenti in Assassin's Creed Nexus VR includono Ezio Auditore da Firenze nell'Italia rinascimentale, Kassandra nell'Antica Grecia e Connor nell'America coloniale, in una storia completamente nuova costruita da zero per la realtà Virtuale. Ogni ambiente è caratterizzato da una navigazione a 360 gradi, che consente di arrampicarsi e fare parkour liberamente mentre si parla con civili e personaggi storici, che reagiscono alle azioni in VR.

Ubisoft ha anche rivelato la sua partnership con Level Infinite, che pubblicherà Assassin's Creed Codename Jade su smartphone. Il gioco è un open-world ambientato nell'antica Cina del terzo secolo a.C., caratterizzato dagli elementi di gioco classici di Assassin's Creed: esplorazione, parkour, combattimento e assassinio. Per la prima volta nel franchise, si potrà personalizzare l'aspetto del personaggio. Il feedback dei giocatori sarà raccolto attraverso varie fasi beta, la prima delle quali inizierà nel corso dell'estate: è già possibile registrarsi a questo link.