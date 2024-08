Asus Republic of Gamers, le novità hardware

ASUS Republic of Gamers ha organizzato un evento in apertura di Gamescom 2024, denominato "Ahead of the Game", dove ha presentato una nuova serie di prodotti destinati al gaming. Tra i principali annunci spiccano le schede madri X870E / X870, un dissipatore AIO, periferiche di gioco, monitor OLED, soluzioni WiFi 7 e alimentatori di alta gamma. Le nuove schede madri ASUS X870E / X870 sono progettate per supportare le CPU AMD Ryzen Serie 9000, offrendo una serie di funzionalità avanzate come l'overclocking AI, il raffreddamento AI e una connettività migliorata. La gamma include modelli destinati a diverse esigenze e fasce di prezzo, con una particolare attenzione alle prestazioni e alla stabilità.

Il dissipatore ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme promette un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti, grazie a una pompa aggiornata e a un design che ottimizza il raffreddamento. La personalizzazione e il display LCD integrato aggiungono un tocco di novità. Durante l'evento sono state presentate nuove periferiche come la tastiera ROG Falchion Ace HFX, il mouse ROG Harpe Ace Mini e le cuffie ROG Pelta. Questi dispositivi offrono funzionalità avanzate e un design ergonomico, mirato a migliorare l'esperienza di gioco.

Durante l'evento ROG, sono stati presentati due monitor gaming OLED QHD da 26,5 pollici che offrono frequenze di aggiornamento senza precedenti, progettati per garantire un'esperienza di gioco estremamente fluida e immersiva. Il primo modello, il ROG Swift OLED PG27AQDP, è il primo monitor OLED al mondo con risoluzione 1440p e una frequenza di aggiornamento di 480Hz. Dotato di un pannello anti-riflesso, supporta DisplayPort 1.4 (DSC) e HDMI 2.1, ed è arricchito dalla tecnologia ROG AI Assistant, che include funzioni come AI Shadow Boost, AI Crosshair, AI Visual, AI Sniper e MOBA Map Helper, tutte pensate per migliorare l’esperienza di gioco.

Il secondo modello, il ROG Strix OLED XG27ACDNG, utilizza la tecnologia QD-OLED e offre una frequenza di aggiornamento di 360Hz. Anch'esso è equipaggiato con un pannello anti-riflesso e supporta DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1 e USB-C con Power Delivery fino a 90 W. Entrambi i monitor offrono un tempo di risposta GTG di 0,03 ms, garantendo immagini nitide e prive di sfocature anche durante le azioni più rapide.

I monitor includono la tecnologia OLED Care+, che protegge il pannello OLED grazie a impostazioni avanzate come il rilevamento della barra delle applicazioni e il controllo della luminosità. Inoltre, sono dotati di DisplayWidget Center, che consente una gestione semplice delle impostazioni OLED e delle nuove opzioni AI Visual, permettendo la regolazione senza bisogno di accedere al menu OSD e la creazione di profili personalizzati. La funzione App Tweaker offre la possibilità di impostare modalità di visualizzazione specifiche per ogni applicazione.

Infine, la tecnologia OLED Anti-flicker esclusiva di ROG riduce il tremolio durante i cambi di frequenza, mentre la tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB) assicura movimenti più nitidi nei giochi frenetici. Entrambi i monitor permettono inoltre di regolare la luminosità, la temperatura del colore e altre impostazioni in modalità HDR, offrendo così una qualità visiva ottimale. Sono stati annunciati anche diversi prodotti dotati di standard WiFi 7 per avere la miglior esperienza di gioco online o su cloud grazie alle elevate velocità e alla latenza estremamente bassa.

Gli alimentatori ROG Thor 1200W Platinum III e ROG Strix 1000W Platinum completano l'offerta presentata all'evento. ROG Thor 1200W Platinum III è dotato di un MOSFET in GaN che garantisce alta efficienza, mentre il display OLED magnetico consente di monitorare i consumi in tempo reale. L'alimentatore possiede inoltre un sensore di tensione GPU-First e uno stabilizzatore di tensione intelligente per garantire performance stabili, la modalità TURBO per l'overclocking, un sistema di raffreddamento superiore con dissipatori ROG e una garanzia di 10 anni. L'alimentatore è anche compatibile con le schede con standard PCIe 5.0 e ATX 3.1, oltre a essere certificato 80 PLUS Platinum.

ROG Strix 1000W Platinum sfoggia un MOSFET in GaN per offrire un'alta efficienza energetica, uno stabilizzatore di tensione GPU-First per garantire prestazioni stabili e l'eccellente sistema di raffreddamento ROG per tenere al minimo le temperature e i rumori, oltre ai cuscinetti a doppia sfera per aumentarne la durata e alla tecnologia 0dB per un funzionamento silenzioso. L'alimentatore vanta la totale compatibilità per le schede con standard PCIe 5.0 e ATX 3.1, la certificazione 80 PLUS Platinum e la garanzia di 10 anni.